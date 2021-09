Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Schwarzburg (ots)

Bereits am 03.09.2021 war der bisher unbekannte Fahrer eines weißen Toyota in der Hauptstraße (Höhe Hausnummer 33) in Schwarzburg Richtung Ortsmitte unterwegs. Als er an der Fahrbahnverengung den rechten Bordstein befuhr, entstand daran Sachschaden. Der Fahrzeug-Führer entfernte sich danach pflichtwidrig vom Unfallort. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell