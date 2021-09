Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped war weg, dafür war Roller da

Unterwellenborn (ots)

Ein Schüler der Berufsschule in der Straße "Am Gewände" in Unterwellenborn staunte Donnerstagvormittag nicht schlecht, als er auf dem Parkplatz seine Simson nicht auffinden konnte und an der Stelle seines Mopeds plötzlich ein Motorroller stand. Zur Klärung des Vorfalls informierte er die Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass der Roller als gestohlen gemeldet war. Dieser war nun plötzlich wieder da. Von der Simson fehlt stattdessen jede Spur. Vermutlich gefiel dem Dieb dieses Fahrzeug besser und er tauschte sein Diebesgut einfach aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell