Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tatverdächtiger nach mehreren Fahrrad-Diebstählen ermittelt

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag gegen 10:15 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf ein aufgefundenes E-Bike in einer Garage neben dem Wohnheim in der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt. Bei dem Bike handelte es sich um mögliches Diebesgut. Eine Prüfung bestätigte den Verdacht. Außerdem stellten die Polizisten eine Vielzahl weiterer entwendeter Fahrräder sowie Fahrrad-Rahmen fest und stellten diese sicher. Ein 52-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

