Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Motorrades aus einer Garage

Langendembach (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch brachen Unbekannte in die Garage auf einem Grundstück in der Ortsstraße in Langendembach ein und entwendeten ein Motorrad der Marke "Suzuki" im Wert von ca. 1500,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

