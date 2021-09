Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Bereits am 08.09.2021 (Mittwoch) zwischen 07:00 Uhr und 15:45 Uhr befuhr ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer die Straße "Am Cröstener Weg" in Saalfeld vom Kreisverkehr kommend in Richtung Beulwitzer Straße. Auf Höhe der Post stieß der Fahrer gegen den linken Außenspiegel eines weißen Seat, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfall-Verursacher nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

