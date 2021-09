Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall

Pippelsdorf (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am Dienstag gegen 6:20 Uhr zwischen Pippelsdorf und Kleingeschwenda. Ein 28-Jähriger PKW-Fahrer konnte am Abzweig Lositz/Jemichen den Zusammenstoß mit einem Reh nicht verhindern, welches plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Das Tier flüchtete zunächst in ein Feld und verendete dort kurze Zeit später. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell