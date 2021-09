Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle nach Bürger-Hinweisen

Katzhütte (ots)

Aufgrund von Bürgerhinweisen führten Polizisten der Einsatzunterstützung Saalfeld am Dienstag zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Schwarzburger Straße in Katzhütte durch. Während dieser Zeit wurden die Geschwindigkeiten von 298 Fahrzeugen gemessen, von denen 13 Fahrzeug-Führer zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter fuhr 69 km/h bei erlaubten 50 km/h. Alle Temposünder erhielten ein Verwarngeld.

