Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorsicht vor Trickbetrügern

Saalfeld/Sonneberg/Schleiz (ots)

Innerhalb der letzten Tage wurde in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg sowie Saale-Orla auffällig oft versucht, Rentner telefonisch übers Ohr zu hauen. Die Betrüger gaben sich als Kripo-Beamte, LKA-Beamte oder Enkel aus und erhoffen sich durch gezielte Maschen an Ersparnisse oder Informationen zu Wertgegenständen oder Kontodaten der älteren Leute zu gelangen. Bitte seien Sie vorsichtig! Richtige Polizisten stellen keine Fragen über Ihre Bankverbindung oder nach persönlichen Geldverstecken! Legen Sie im Zweifelsfall den Hörer auf und wenden Sie sich an Vertrauenspersonen oder die Polizei!

