Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall beim Überholen

Neustadt a.d.Orla (ots)

Am Montag gegen 6:15 Uhr überholte eine 64-Jährige mit ihrem Mitsubishi einen Ford Transit auf der Bundesstraße 281 zwischen Neustadt an der Orla und Dreitsch, als es zur seitlichen Berührung der beiden PKW kam. Anschließend drehte sich das Verursacher-Fahrzeug um 180 Grad und fuhr in den Graben. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell