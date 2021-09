Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Motorrad gestürzt

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitag gegen 20:00 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Motorrad die Landstraße zwischen Katzhütte und Neuhaus. In einer Linkskurve kam der Fahrer vermutlich auf Grund der nassen Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Er stürzte einen ca. drei Meter tiefen Abhang hinunter und verletzte sich dabei leicht. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Krad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell