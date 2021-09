Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdeter Fahrzeug-Führer gesucht

Saalfeld (ots)

Nach Angaben eines Zeugen kam es am Freitag zwischen 22:20 Uhr und 22:30 Uhr auf der Bundesstraße 85 zwischen der Baustellenampel Fischersdorf und der Ortslage Saalfeld zu einem riskanten Überholmanöver. Der Fahrer eines schwarzen Skoda war außerdem mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und nötigte mit seiner riskanten Fahrweise einen unbekannter Fahrzeug-Führer im Gegenverkehr, stark abzubremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Raser im Skoda konnte ermittelt werden. Es handelte sich um einen 38-jährigen Saalfelder, gegen den die Polizei ein Ermittlungsverfahren einleitete. In dem Zusammenhang wird der gefährdete Fahrer, der dem Skoda ausweichen musste, gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell