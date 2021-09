Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feuerwerk gezündet

Bad Blankenburg (ots)

Samstagmittag wurde der Polizei bekannt, dass eine 61-jährige am Vorabend und am Vormittag Feuerwerkskörper in der Königseer Straße in Bad Blankenburg gezündet hat. Sie sei dabei auch unverhofft auf die Straße gelaufen und der Fahrzeugverkehr kam zum Stillstand. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

