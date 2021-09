Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht - Zeugen werden gesucht

Saalfeld (ots)

Auf dem Grundstück seiner Eltern stellte am Freitag ein 60-jähriger seinen Opel ab. In der Zeit von 13 bis 14 Uhr hat ein anderes Fahrzeug die Straße "Vor dem Großen Holz" in Saalfeld befahren. Am Ende der Sackgasse sollte das Auto auf dem Grundstück gewendet werden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel, welcher beschädigt wurde. Pflichtwidrig wurde die Unfallstelle verlassen, aus diesem Grund ermittelt nun der Inspektionsdienst Saalfeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

