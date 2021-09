Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Gartenhütte

Sonneberg (ots)

Am Freitag gegen 6:15 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung über einen Gebäudebrand in der Schönbergstraße in Sonneberg ein. Bei Eintreffen der Polizei stellten die Beamten eine brennende Gartenhütte innerhalb einer Kleingartenanlage fest. Die Kameraden der Feuerwehr brachten das Feuer unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten musste die Schönbergstraße voll gesperrt werden. Verletzt hat sich niemand. Wie es zum Brand kam, ist derzeit noch nicht klar. Die Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Diese nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 03672 417-1464 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell