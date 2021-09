Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall aufgrund Alkoholeinflusses

Heinersdorf (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden, kurz vor 03 Uhr, überschlug sich ein Fahrzeugührer mit seinem PKW kurz nach dem Ortsausgang Heinersdorf. Der 24-Jährige war mit seinem Fahrzeug auf der Straße zwischen Heiersdorf in Richtung Oberlemnitz unterwegs, als er in einer Linkskurve geradeaus fuhr und der PKW, nachdem er sich überschlug, in den angrenzenden Wald rutschte. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige alkoholisiert war- nämlich erbrachte eine Atemalkoholmessung des Unverletzten ein Ergebnis von knapp 2 Promille. Aufgrunddessen wurde beim Beschuldigten eine Blutprobenentnahme angeordnet. Für die Bergung des verunfallten Fahrzeugs waren zwei weitere Fahrzeuge des Abschleppdienstes erforderlich. Neben dem beschädigten Straßengraben wurde weiterhin ein Verkehrsschild in Mitleidenschaft gezogen.

