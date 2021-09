Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 14-Jähriger ohne Fahrerlaubnis kollidiert mit Jogger

Kirchhasel (ots)

Ein 14-Jähriger befuhr am Donnerstagabend mit einem Kleinkraftrad den Verbindungsweg zwischen Kirchhasel und Etzelbach. In der Dunkelheit stieß der Fahrer mit einem 64-jähriger Jogger zusammen und kam zu Fall. Durch den Zusammenstoß bzw. Sturz wurden beide Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass der 14-Jährige ,natürlich in Anbetracht seines Alters, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Aufgrunddessen muss er sich neben dem verursachten Verkehrsunfall mit Personenschaden auch aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Angehörigen des Jungen kümmerten sich um den verunfallten Roller.

