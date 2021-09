Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Renitenter Baumarktkunde

Sonneberg (ots)

Am Mittwochabend wurde die Polizei gerufen, weil ein Kunde in einem Baumarkt in der Neustadter Straße laut herum schrie und die Mitarbeiter körperlich anging. Bei Eintreffen der Beamten hatten die Angestellten den renitenten 49-Jährigen bereits zu Boden gebracht. Die Personalien des Mannes wurden erhoben und eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, zudem wurde er des Hauses verwiesen.

