Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kamsdorf (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Dienstag, 31.08.2021, gegen 19:30 Uhr bis zum darauffolgenden Mittwoch, dem 01.09.2021, gegen 08:00 Uhr ereignete sich in Kamsdorf in der Zollhäuser Straße Höhe Hausnummer 5 eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem geparkt abgestellten PKW Peugeot in weiß, sodass an der linken A-Säule einen Kratzer bzw. eine Delle entstand. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

