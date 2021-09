Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Innerhalb kürzester Zeit Mountainbike entwendet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Ein mittels Fahrradschloss gesichertes Mountainbike hat ein bisher unbekannter Dieb am gestrigen Dienstag am Rewe-Markt in der Robert-Koch-Straße in der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:10 Uhr entwendet. Es handelt sich dabei um ein Fahrrad der Marke Cube, Typ Reaction Race in der Farbe neon-orange mit schwarzen Reifen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

