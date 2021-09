Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fassade mit Öl beschmiert

Triptis (ots)

In der Nacht zum Dienstag beschmierten Unbekannte die komplette Seitenfront der Fassade eines Wohnhauses in der Geraer Straße in Triptis mit Altöl. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen

