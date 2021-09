Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung

Rudolstadt (ots)

In der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr wurde am Dienstagvormittag im Bereich der Schwarzburger Chaussee (Höhe Esso-Tankstelle) in Rudolstadt eine Geschwindigkeitsmessung duchgeführt. In Fahrtrichtung Rudolstadt passierten bei erlaubten 50 km/h über 1670 Fahrzeuge die Messstelle. In 39 Fällen waren die Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs- überwiegend waren die Verstöße im Verwarngeldbereich angesiedelt, wobei drei Verkehrsteilnehmer ein Bußgeld erwartet. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW betrug 80 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell