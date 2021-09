Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher flüchtet zunächst und ist bei Antreffen uneinsichtig

Sonneberg (ots)

Am Dienstagnachmittag teilten Zeugen eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Sonneberg mit. Ein zunächst Unbekannter soll mit seinem PKW zuerst gegen eine Hauswand sowie gegen ein geparkt abgestelltes Fahrzeug beim Rangieren gefahren und weiterhin gegen ein Verkehrsschild und einen Hydranten gestoßen sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort . Aufgrund des bekannten Kennzeichens suchte die Funkstreifenwagenbesatzung den vermeintlichen Verursacher auf und stellte an seinem Fahrzeug, welches an der Wohnanschrift geparkt war, eindeutige Unfallspuren fest. Der 81-Jährige jedoch war sehr uneinsichtig und stritt trotz nachweislicher Fahrereigenschaft jegliche Vorfälle ab. Gegen ihn wird nun aufgrund der Verkehrsunfallflucht ermittelt.

