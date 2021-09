Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte brechen Schuppen auf und stehlen im Wert von rund 1300 Euro

Sonneberg (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen drangen Unbekannte in ein Gartengrundstück einer Kleingartenanlage in der Lohaustraße in Sonneberg ein. Gewaltsam öffneten der/ die Unbekannten einen Schuppen und entwendeten daraus diverse Gegenstände (u.a. Bohrmaschinen, Handsägen, mehrere Elektro-Flex und Werkzeugkästen) im Wert von rund 1300 Euro. Zeugen, welche Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

