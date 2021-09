Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson-Fahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Blankenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Unfall in Bad Blankenburg, wobei eine Person schwer verletzt wurde. An der Einmündung Pestalozzistraße / Schwarzburger Straße kam es aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung zum Zusammenstoß zwischen einer 71-jährigen BMW-Fahrerin und einem 17-jährigen Moped-Fahrer. Durch die Kollission stürzte der 17-Jährige und wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in die Thüringen Klinik eingeliefert. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt- ihr Fahrzeug musste jedoch aufgrund des entstandenen Schadens durch einen Abschleppdienst vom Unfallort geborgen werden.

