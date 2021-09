Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schweren Unfall zwischen Linienbus und Radfahrer

Rudolstadt (ots)

Am Montag gegen 10:15 Uhr kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Radfahrer in der Hugo-Trinckler-Straße in Rudolstadt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der 77-jährige Fahrrad-Fahrer aus der Parkplatzeinfahrt der Thüringen Klinik in Rudolstadt auf die Hugo-Trinkler-Straße. Dabei stieß er mit einem Linienbus zusammen, der in Richtung SAALEMAXX-Parkplatz unterwegs war. Der ältere Herr stürzte und verletzte sich schwer. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei Saalfeld bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

