Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schulwegkontrollen

Saalfeld/ Lichte (ots)

Mit Beginn des neuen Schuljahres führten Polizisten an den Schulen des gesamten Landkreises verstärkt Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei einer Kontrolle am Montag zwischen 6:00 Uhr und 12:00 Uhr vor der Regelschule in der Sonneberger Straße in Lichte fuhren insgesamt 14 Fahrzeug-Führer zu schnell. Der Spitzenreiter wurde mit 71 km/h gemessen bei erlaubten 50 km/h. Alle Verkehrssünder müssen ein Verwarngeld zahlen. Auch in den folgenden Tagen werden die Beamten den Verkehr intensiver überwachen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell