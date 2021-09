Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Sonneberg (ots)

Am Montagabend, gegen 20 Uhr, kam es zu einem Brand Am Güterbahnhof in Sonneberg. Das leerstehende Gebäude, welches in der Vergangenheit mitunter durch Angehörige der Betäubungsmittelszene genutzt wurde, stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand, konnte jedoch zeitnah abgelöscht werden. Es kamen keine Personen zu Schaden, der entstandene Sachschaden an/ in dem "zugemüllten" Gebäude beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro. Es wird der Verdacht der Brandstiftung durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geprüft - die Auswertung des Brandortes sowie der Spuren dauert noch an. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion unter 03672-417 1464 zu melden.

