Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich

Miesitz/ Kopitzsch (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde ein gestürzter Motorradfahrer auf der Kreisstraße 213 mitgeteilt. Ein 45-Jähriger befuhr mit seiner Kawasaki Ninja die Fahrbahn von Miesitz kommend in Richtung Kopitzsch. In einer Linkskurve kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 45-Jährige erlitt schwere - bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch nicht lebensbedrohliche - Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

