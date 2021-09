Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dacharbeiten führen zu Kleinbrand

Saalfeld (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Samstagnachmittag zu einem Brandgeschehen Am Tauschwitzer Bach entsandt. Wie sich herausstellte, hatte ein Ehepaar, welches das betroffene Haus an den Wochenenden nutzte, Dacharbeiten durchgeführt. Beim Verlegen von Dachpappe in Form von Schweißbahnen stieg aus dem handelsüblichen Brenner mit Gasflasche plötzlich eine Flamme auf. Unternommene Löschversuche blieben erfolglos, glücklicherweise wurden die beiden Personen nicht verletzt. Am Dach des Anbaus entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, die Feuerwehr löschte den Brand schließlich.

