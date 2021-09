Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Durch eine Polizeistreife wurde am Freitag gegen 18:30 Uhr festgestellt, dass die Höhenbegrenzung an der Baustellenumfahrung zum Einkaufsmarkt in Saalfeld beschädigt wurde. Offenbar befuhr ein Fahrzeug, eventuell mit Anhänger, die Rudolstädter Straße in Saalfeld in Richtung Innenstadt und stieß, da das Fahrzeug oder der Hängeraufbau zu hoch war gegen das Gestell der Höhenbegrenzung und verbog dieses. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Personen, die Angaben zum Unfallbeteiligten oder Unfallhergang machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell