Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gleich zwei Unfälle bei Spechtsbrunn

Spechtsbrunn (ots)

In den Mittagsstunden des 03.09.2021 kam es in Spechtsbrunn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der Motorradfahrer wartete verkehrsbedingt an einer Kreuzung. Der dahinter fahrende Pkw-Fahrer übersah das stehende Motorrad und touchierte dieses am Hinterreifen, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und sich leicht am Bein verletzte. Durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus Neuhaus am Rennweg verbracht.

Weniger Glück hatte tags darauf eine Motorradfahrerin: Etwa 1 km vor dem Ortseingang Spechtsbrunn aus Richtung Gräfenthal kam am 04.09.2021 gegen 16:10 Uhr eine junge Motorradfahrerin von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben. Die eingesetzten Rettungskräfte stellten eine Armfraktur, sowie eine Gehirnerschütterung bei der Fahrerin fest. Das Motorrad trug einen Totalschaden davon.

