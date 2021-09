Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit einer getöteten Person

Lausnitz (ots)

Am Freitag gegen 6:40 Uhr ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Moped-Fahrerin ums Leben kam. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr das Mädchen mit ihrer Simson auf dem landwirtschaftlichen Weg von Neunhofen bei Neustadt an der Orla nach Lausnitz. In einem kurvigen Bereich kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Moped und einem Traktor mit zwei Anhängern. Das Mädchen stürzte und zog sich schwerste Verletzungen zu. Sie verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

