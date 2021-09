Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf Roller unter Betäubungsmitteleinwirkung

Sonneberg (ots)

Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr wollten Polizisten eine 42-jährige Roller-Fahrerin in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg kontrollieren. Diese reagierte jedoch nicht auf Anhaltesignale und konnte erst im Langen Weg gestoppt werden. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte bei der Fahrerin positiv, was eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel sowie eine Anzeige zur Folge zur Folge hatte.

