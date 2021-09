Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkohol

Ranis (ots)

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 9:45 Uhr in der Blumenstraße in Ranis ging den Beamten der Einsatzunterstützung Saalfeld ein alkoholisierter Fahrzeug-Führer ins Netz. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,91 Promille. Die anschließende freiwillige Blutentnahme fand im Krankenhaus Pößneck statt. Der 52-Jährige gab seinen Führerschein freiwillig heraus. Er erhielt eine Anzeige und musste sein Auto stehen lassen.

