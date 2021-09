Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von E-Bike

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag zwischen 20.00 Uhr und 21:00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein mit Rahmenschloss gesichertes E-Bike am Eingang zur Strandbar "Saalestrand" auf der Bleichwiese in Rudolstadt. Kurze Zeit später konnte der Eigentümer das Fahrrad in einem Gebüsch unweit der Bleichwiese auffinden, jedoch hatte der Dieb den Akku herausgebrochen. Er ließ diesen sowie den Bordcomputer mitgehen. Aus der Seitentasche fehlte ein gelbes Regencape, welches in einem Gebüsch im Heinepark wieder aufgefunden werden konnte. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

