Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen geucht nach Unfallflucht

Unterweißbach (ots)

Am 28.08.2021 (Samstag) gegen 17:00 Uhr parkte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des Sportplatzes im Wiesenweg in Unterweißbach aus. Er lenkte zu stark nach links und stieß gegen die rechte vordere Stoßstange eines geparkten Ford. Der Verursacher bemerkte den Unfall, stieg aus und begutachtete den Schaden. Ein älterer Herr kam dazu und unterhielt sich ihm. Anschließend machte sich der Fahrer aus dem Staub, ohne seinen Pflichten als Fahrzeug-Führer nachzukommen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Laut ihren Angaben handelte es sich bei dem Verursacher-Fahrzeug um einen Kombi mit den Kennzeichenfragmenten SLF-V oder RU-V sowie vier Ziffern. Den Fahrer schätzte sie auf etwa 40-45 Jahre. In seinem Auto saß ein ca. 10-jähriges Mädchen. Der ältere Herr, der sich mit dem Fahrer unterhielt sowie Zeugen, die Hinweise zum Unfall-Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell