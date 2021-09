Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert gefahren

Sonneberg (ots)

Am Dienstag gegen 15:40 Uhr befuhr ein augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehender Mann das Tankstellengelände in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg und kaufte eine Flasche Alkohol. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete, dass der Fahrer von der Flasche trank und anschließend mit seinem Ford weiterfahren wollte. Zum Glück kam er nicht dazu, da ihn der Tankstellenangestellte die Autoschlüssel wegnahm und die Polizei informierte. Die Beamten befragten den Fahrer, der zugab, gefahren zu sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,23 Promille. Im Krankenhaus Sonneberg erfolgte zur Beweissicherung eine doppelte Blutentnahme. Der Fahrer erhielt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell