Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung und Diebstahl auf Schulgelände

Bad Lobenstein (ots)

Am Mittwoch gegen 8:40 Uhr wurden eine Sachbeschädigung sowie ein Diebstahl auf dem Gelände der Regelschule in der Karl-Marx-Straße in Bad Lobenstein gemeldet. Unbekannte hatten die Außenwand des Gebäudes mit einem farblichen Schriftzug in der Größe 50 cm x 25 cm versehen und eine Uhr auf dem Schulhof beschädigt. Weiterhin entwendeten die Täter einen Metallbehälter sowie mehrere Plastikabdeckhauben von einer Tür. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 250 Euro und ein Entwendungsschaden von rund 150 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

