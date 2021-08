Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Donnerstagnachmittag stießen ein VW-Transporter und ein Nissan in der Straße "Am Bornhügel" in Neuhaus am Rennweg zusammen, nachdem der 41-jährige Nissan-Fahrer die rechts vor links Regelung missachtete. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt hat sich niemand.

