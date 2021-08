Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Wurzbach (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer rangierte im Laufe des Donnerstag vermutlich mit einem LKW im Einmündungsbereich eines Grundstücks in der Straße "An der Kirche" in Wurzbach. Dabei stieß er gegen den Zaun und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

