Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß auf Brücke

Sparnberg (ots)

Am Donnerstag gegen 8:30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem VW die schmale Brücke in Sparnberg. Auf dem regennassen sowie schmierigen hölzernen Brückenbelag rutschte der Fahrer mit seinem PKW frontal gegen den Opel einer 65-Jährigen. Zum Glück blieben die Beteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell