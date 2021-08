Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle an Bushaltestelle

Pöritzsch (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich einer Bushaltestelle in Pöritzsch durchgeführt. In Fahrtrichtung Friesau passierten über den Nachmittag verteilt knapp 580 Fahrzeuge die Mess-Stelle bei erlaubten 50 km/h. In 26 Fällen wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon 24 im Verwarngeldbereich angesiedelt waren. Die zwei übrigen Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeldverfahren. Die höchste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 77 km/h.

