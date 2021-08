Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Schalkau (ots)

Mittwochmittag stellten Polizisten der PI Sonneberg während einer Verkehrskontrolle in der Eisfelder Straße in Schalkau Atemalkoholgeruch bei dem 35-jährigen Fahrer eines E-Rollers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. In der Sonneberger Straße in Schalkau ging den Beamten ebenfalls Mittwochnachmittag ein 54-jähriger PKW-Fahrer ins Netz, der 1,15 Promille in den Alkomaten pustete. Auch er musste eine Blutprobe und zusätzlich seinen Führerschein abgeben. Beide Männer erhielten eine Anzeige.

