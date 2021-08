Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall im Kreisverkehr

Saalfeld (ots)

Ein 39-Jähriger beabsichtigte am Dienstag gegen 16:00 Uhr mit seinem VW aus Richtung "Saumarkt" in den Kreisverkehr in Saalfeld einzufahren und missachtete dabei einen vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Moped-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Moped-Fahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen. Des Weiteren entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

