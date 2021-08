Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Garage

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag gegen 13:00 Uhr stellte ein Garagenbesitzer offenstehende Türen von insgesamt drei Garagen in der Robert-Koch-Straße in Rudolstadt fest. Aus einer Garage fehlten mindestens zwei Akku-Ladegeräte für Krankenfahrstühle. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell