Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hungrige Diebe

Bad Blankenburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag überstiegen Unbekannte die Umzäunung mehrerer Gartengrundstücke in der Straße "Unterm Berg" in Bad Blankenburg und beschädigten dabei mehrere Gartenzäune. Sie entwendeten lediglich Gemüse. Gartenhütten wurden nicht angegriffen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell