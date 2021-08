Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in eine Hütte

Wurzbach (ots)

Am Montag gegen 17:45 Uhr meldete eine Zeugin einen versuchten Einbruch in eine der beiden Hütten im Kirchbach bei der "Pulvermühle" in Wurzbach. Unbekannte hatten zunächst versucht, die Kellertür der Hütte aufzubrechen. Als dies misslang, machten sie sich an einem Fenster zu schaffen und beschädigten dabei den Fensterladen. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. In das Objekt gelangte keine fremde Person. Hinweise zum versuchten Aufbruch nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell