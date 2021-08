Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr

Haselbach (ots)

Eine 80-Jährige befuhr Montagnachmittag mit ihrem Fiat die Straße "Hohe Warte" in Haselbach und geriet in einer Kurve auf die linke Fahrspur. Dabei stieß sie mit einen entgegenkommenden Suzuki eines 43-Jährigen zusammen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

