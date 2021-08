Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall im Kreisverkehr

Saalfeld (ots)

Am Montag gegen 17:15 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem VW auf der Kulmbacher Straße in Saalfeld unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs am Busbahnhof in Richtung "Pößnecker Straße" kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die kleine Fußgängerinsel und beschädigte eine Warnbake. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell