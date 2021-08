Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Lagerhalle

Lichtentanne (ots)

Am Montag gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich Unbekannte unberechtigt Zutritt in die Lagerhalle am Lichtentanner Bahnhof verschafft hatten. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Holztür auf und durchsuchten mehrere Schränke. Dabei entstand Sachschaden. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Der Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell